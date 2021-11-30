В Украине, как и во многих других странах, разрешено комбинировать различные вакцины против COVID-19 (в некоторых случаях). В Минздраве Украины объяснили, как можно прививаться разными вакцинами.

В идеале использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки. Если та же вакцина недоступна или на первую дозу произошла тяжелая реакция, можно прививаться по следующей схеме:

1-я доза - AstraZeneca, 2-я - Moderna или Comirnaty (Pfizer - ред.) через 28 дней;

1-я доза - Comirnaty или Moderna, 2-я - Moderna или Comirnaty через 28 дней.

Приведенные схемы комбинирования различных вакцин хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными.

Все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому взаимозаменяемы.

Напомним, что глава американской фармацевтической компании Moderna предрек снижение эффективности вакцин из-за штамма "Омикрон".