На территории Украины за минувшие сутки сот коронавирусной инфекции вакцинировали 70 797 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период кампании по вакцинации в Украине иммунизировали от COVID-19 13 753 066 граждан. При этом пожну дозу препарата получили 13 753 064 человека (27 161 - за минувшие сутки). А полностью иммунизировали двумя дозами 11 806 077 граждан (43 636 - за минувшие сутки).

Отмечается, что в общей сложности в стране сделали 25 559 141 прививку от коронавируса. Известно, что для вакцинации украинцев в течение 24 часов работали 472 мобильные бригады, 2926 пунктов вакцинации, а также 473 центра иммунизации.

Читайте также, в Украину ввезут 1,5 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer. столь негативная тенденция происходит в связи с тем, что в статистику летальности попадают не только случаи, которые произошли вследствие болезни COVID-19, но и все случаи.

Кроме того, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В стране разрешили сочетание мРНК-вакцин от компании Moderna и Pfizer, а также AstraZeneca и другие типы мРНК-препаратов.

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