В национальном календаре вакцинации в Украине может появиться новая прививка, которую бесплатно будут делать детям. Это прививка от пневмококка. Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30".

"Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, вовремя проведя вакцинацию… Дополнительно до этих 10 болезней мы планируем добавить пневмококк. Если бы не эпидемия COVID-19, то я думаю, что в 2022 году мы бы ввели эту инфекцию в национальный календарь прививок. Но сегодня мы концентрируемся на борьбе с COVID", - отметил Ляшко.

Отметим, пневмококки являются одним из основных возбудителей менингита, среднего отита, синусита, внебольничной пневмонии у детей и взрослых. Во многих странах мира вакцинация от пневмококка является обязательной, например, в США - с 2000 года. В Украине такую прививку можно сделать только за свои деньги.

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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

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