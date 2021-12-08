В среду, 8 декабря, Бундестаг утвердил нового канцлера Германии. Им стал социал-демократ Олаф Шольц. Об этом стало известно в ходе трансляцию заседания.

Это правительство сменило кабинет Ангелы Меркель, она была канцлером 16 лет. За это время она четыре раза приводила свою партию, "Христианско-демократический союз", к победе на выборах.

Первое место на выборах заняли партнеры ХДС в последнем правительстве, социалисты во главе с Олафом Шольцем, и они решили создать новую правительственную коалицию с зелеными и праволиберальной "Партией свободных демократов". Эту коалицию в Германии называют "светофором"- по цветам символики трех партий.

Напомним, что Меркель призывала немцев поддержать на выборах блок ХДС/ХСС и его лидера Армина Лашета. Его репутацию подмочила неприятная история, которая случилась в июле, когда на Германию обрушились беспрецедентные наводнения. Во время встречи чиновников с пострадавшими от стихии людьми журналисты засняли, как Армин Лашет шутит и смеется в компании мужчин.

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