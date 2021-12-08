С четверга, 9 декабря, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной. Об этом Ляшко сказал во время брифинга.

Речь идет о:

работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работниках учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

работниках предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Он подчеркнул, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы - нет.

Получение по крайней мере первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае он должен быть допущен к работе.

Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.

Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.