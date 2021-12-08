С 9 декабря перечень профессий с обязательной COVID-вакцинацией расширят [ Редактировать ]
С четверга, 9 декабря, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной. Об этом Ляшко сказал во время брифинга.
Речь идет о:
- работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- работниках учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;
- работниках предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).
Он подчеркнул, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы - нет.
Получение по крайней мере первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае он должен быть допущен к работе.
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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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