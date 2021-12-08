Сильвестр Сталлоне впервые сыграет главную роль в сериале [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне ведет переговоры о съемках в сериале "Канзас-Сити". Об этом сообщает Deadline.
"Рэмбо" может исполнить в нем главную роль и стать исполнительным продюсером. "Канзас-Сити" будет первым крупным телевизионным проектом Сталлоне, в котором он сыграет главную роль.
События в новом проекте разворачиваются в наши дни. Герой Сталлоне - итальянский гангстер из Нью-Йорка, который вынужден переехать в Канзас-Сити, штат Миссури. Там он начинает восстанавливать свой мафиозный клан. Над новым сериалом работают Тейлор Шеридан ("Йеллоустоун") и Теренс Уинтер (Клан Сопрано).
Когда "Канзас-Сити" смогут увидеть зрители, пока не известно.
Ранее в сериалах Cлай появлялся только в эпизодах. В 1970-е он снялся в "Полицейской истории" и "Коджак". Недавно вышел еще один сериал, где можно увидеть звезду - драма "Это мы".
Сильвестр Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах.
Всемирную славу ему принес фильм "Рокки" (Rocky, 1976), в котором он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве автора сценария. Спортивная драма стала кассовым хитом ($250 млн), а Слай - звездой. За "Рокки" Сталлоне дважды номинировался на премию "Оскар" - за лучшую мужскую роль и лучший сценарий. Фильм удостоился золотой статуэтки за лучший фильм.
Ранее сообщалось, что в возрасте 36 лет умер старший сын Сильвестра Сталлоне. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.
по теме
Названы самые популярные актеры 2021 года по версии IMDb. Рейтинг возглавила Элизабет Олсен, снявшаяся в популярном сериале "ВандаВижен" по вселенной Marvel. На втором месте - звезда сериала "Бриджертоны" Реге-Жан Пейдж. Замыкает тройку лидеров Флоренс Пью, сыгравшая в фильме Marvel "Черная вдова"
Арта ЛаФлера тяжело зазвать кинозвездой, но его лицо было одним из самых узнаваемых на экранах. ЛаФлер известен ролями в таких фильмах, как "Кобра" (1986), "Поле его мечты" (1989), "Мэверик" (1994). Всего в его послужном списке более двухсот ролей в кино и сериалах
Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттер 20-я годовщина: Возвращение в Хогвартс". Премьера передачи запланирована на 1 января на HBO Max
Запевнив: того дня стріляв не він. Мовляв, ніколи б не направив на колег пістолета, тим більше не натиснув би на спусковий гачок.
Звезда южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Пак Хэ Су сыграет в корейской адаптации испанского сериала "Бумажный дом" (La Casa de Papel) для стримингового сервиса Netflix
На Youtube-канале "Звездных войн" (Star Wars) вышел трейлер сериала под названием "Книга Бобы Фетта" - ответвление (спин-офф) "Мандалорца" по вселенной "Звездных войн". Сериал расскажет историю легендарного наемника