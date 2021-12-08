Голливудский актер Сильвестр Сталлоне ведет переговоры о съемках в сериале "Канзас-Сити". Об этом сообщает Deadline.

"Рэмбо" может исполнить в нем главную роль и стать исполнительным продюсером. "Канзас-Сити" будет первым крупным телевизионным проектом Сталлоне, в котором он сыграет главную роль.

События в новом проекте разворачиваются в наши дни. Герой Сталлоне - итальянский гангстер из Нью-Йорка, который вынужден переехать в Канзас-Сити, штат Миссури. Там он начинает восстанавливать свой мафиозный клан. Над новым сериалом работают Тейлор Шеридан ("Йеллоустоун") и Теренс Уинтер (Клан Сопрано).

Когда "Канзас-Сити" смогут увидеть зрители, пока не известно.

Ранее в сериалах Cлай появлялся только в эпизодах. В 1970-е он снялся в "Полицейской истории" и "Коджак". Недавно вышел еще один сериал, где можно увидеть звезду - драма "Это мы".

Сильвестр Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах.

Всемирную славу ему принес фильм "Рокки" (Rocky, 1976), в котором он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве автора сценария. Спортивная драма стала кассовым хитом ($250 млн), а Слай - звездой. За "Рокки" Сталлоне дважды номинировался на премию "Оскар" - за лучшую мужскую роль и лучший сценарий. Фильм удостоился золотой статуэтки за лучший фильм.

Ранее сообщалось, что в возрасте 36 лет умер старший сын Сильвестра Сталлоне. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.