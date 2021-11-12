Голливудский актер Сильвестр Сталлоне рассказал, как его коллега Дольф Лундгрен едва не убил его на съемках фильма "Рокки-4". Неожиданное признание "Слай" сделал на своем YouTube-канале.

Дольф Лундгрен был чемпионом Швеции и капитаном национальной сборной по карате, а в 1980-м победил на открытом чемпионате Великобритании. На съемках "Рокки-4" в 1985 году, где мускулистый швед сыграл советского боксера Ивана Драго, он едва не отправил на тот свет Сталлоне, который попросил его бить по-настоящему.

Мы снимали мой выход, его выход и представление. А потом во время сцены драки я пропустил серьезный удар, и меня пришлось по воздуху отправлять в реанимацию Калифорнии из Канады.

Сталлоне почувствовал боль не сразу, а только на следующую ночь.

Он меня сокрушил. Я не почувствовал этого в тот момент, но на следующую ночь у меня подскочило давление до 260, я уже собирался поговорить с ангелами. Следующее, что я помню, это экстренный полет на малой высоте. И я в реанимации в окружении монахинь.

Сталлоне приводили в чувство в отделении интенсивной терапии в течение восьми дней. Актер, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах.

Всемирную славу ему принес фильм "Рокки" (Rocky, 1976), в котором он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве автора сценария. Спортивная драма стала кассовым хитом ($250 млн), а Слай - звездой. За "Рокки" Сталлоне дважды номинировался на премию "Оскар" - за лучшую мужскую роль и лучший сценарий. Фильм удостоился золотой статуэтки за лучший фильм.

Кадр из фильма "Рокки", 1976 год

Ранее сообщалось, что в возрасте 36 лет умер старший сын Сильвестра Сталлоне. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Напомним, что Сильвестр Сталлоне продает с аукциона личный киноархив.