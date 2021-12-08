"Сдерживание и деэскалация" России: Кулеба сделал заявление [ Редактировать ]
В среду, 8 декабря, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры между президентами США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным позволили начать "сдерживание и деэскалацию". Об этом пишет Reuters.
Глава МИД Украины приветствовал попытки американской стороны "усадить Россию за стол переговоров".
Кулеба заявил, что приоритетом является разработка пакета сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию со стороны Москвы.
Он также прокомментировал состоявшуюся накануне видеовстречу двух президентов:
Сам собой контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях возвращения России за стол переговоров.
Напомним, что ранее глава МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о "российском" Крыме.
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