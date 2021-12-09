Сотрудники Службы Безопасности Украины обнаружили тело водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны.

По данным источника издания, тело нашли вблизи трассы "Житомир – Киев". На прошлой неделе стали известны результаты экспертизы. Информацию частично подтвердили в СБУ.

Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Сообщается, что следствие получило информацию об обстоятельствах убийства Познякова. По этим данным застрелил львовянина гражданин России Луан Кингисепп из пистолета "ТТ".

Кингисепп со своим "побратимом" Дмитрием Голубом зарыли тело убитого и уничтожили средства связи, а автомобиль "Ауди А6" убитого спрятали в одном из гаражных кооперативов в Киево-Святошинском районе Киевской области у знакомого Голуба.

Поиск места захоронения тела Познякова осложнялся существенными изменениями рельефа за пять с половиной лет, прошедшие со времени убийства.

К поисковым работам привлекалась тяжелая техника, а также применялось специальное техническое оборудование – георадар "EASY RAD – GPR", используемый отделом репатриационных мероприятий и поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ.

Напомним, 28 мая, 2019 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области вынес приговор в деле об убийстве Тараса Познякова.

Дмитрия Голуба признали виновным по ряду тяжелых уголовных статей. В частности, в совершении умышленного убийства с целью наживы.

"Именем Украины Дмитрий Голуб приговорен к пожизненному заключению", - зачитал решение судья.

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