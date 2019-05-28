Убийство водителя BlaBlaCar: суд вынес приговор [ Редактировать ]
Во вторник, 28 мая, Киево-Святошинский районный суд Киевской области вынес приговор в деле об убийстве Тараса Познякова, сообщает zaxid.ne.
Дмитрия Голуба признали виновным по ряду тяжелых уголовных статей. В частности, в совершении умышленного убийства с целью наживы. "Именем Украины Дмитрий Голуб приговорен к пожизненному заключению", - зачитал решение судья.
Напомним, ранее убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова приобрело резонанс.
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