Новый формат сотрудничества: каких договоренностей достигли Украина и Британия [ Редактировать ]
В четверг, 9 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о результатах переговоров в Британии. Об этом он сказал в ходе брифинга министра.
Так, британская сторона дополнительно выделит Украине 1 млрд фунтов, а также стороны начнут формат диалога между специалистами по вопросам торговли. Речь идет о проектах в сфере энергетики, инфраструктуры и здравоохранения.
Это большие деньги в дополнение к уже имевшимся 2,5 млрд. Это означает больше инвестиций в Украине.
Также министр сообщил, что стороны договорились о новом формате диалога в сфере экономики.
Мы договорились начать коммерческий диалог - формат, где будут встречаться специалисты по вопросам торговли и заниматься устранением экономических барьеров между нашими странами и упрощением торговли. Это означает больше торговли, больше рабочих мест.
Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, совершит визит в Великобританию.
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