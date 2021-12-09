В четверг, 9 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о результатах переговоров в Британии. Об этом он сказал в ходе брифинга министра.

Так, британская сторона дополнительно выделит Украине 1 млрд фунтов, а также стороны начнут формат диалога между специалистами по вопросам торговли. Речь идет о проектах в сфере энергетики, инфраструктуры и здравоохранения.

Это большие деньги в дополнение к уже имевшимся 2,5 млрд. Это означает больше инвестиций в Украине.

Также министр сообщил, что стороны договорились о новом формате диалога в сфере экономики.

Мы договорились начать коммерческий диалог - формат, где будут встречаться специалисты по вопросам торговли и заниматься устранением экономических барьеров между нашими странами и упрощением торговли. Это означает больше торговли, больше рабочих мест.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, совершит визит в Великобританию.

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