Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 27,1013 гривен за 1 доллар (-0,1154 грн). При этом курс доллара на 9 декабря составляет: 27,2167 гривен за 1 доллар.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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