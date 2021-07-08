Криптовалюта Ethereum станет доминирующим средством сбережения и опередит биткойн по рыночной капитализации. Такой прогноз дали аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, пишет Business Insider.

Ethereum имеет самый высокий потенциал использования, поскольку ее блокчейн - самая популярная платформа для разработки смарт-контрактов. При этом ни Ethereum, ни биткойн не смогут в ближайшем будущем опередить золото, так как высокая волатильность не позволит криптовалютам стать безопасным активом.

Золото конкурирует с криптовалютой в той же степени, в какой оно конкурирует с другими рискованными активами, такими как акции и циклические товары. Мы рассматриваем золото как защитное хеджирование инфляции, а криптовалюту - как хеджирование инфляции риска.

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По данным CoinDesk, 8 июля капитализация биткойна составляет $622 млрд, у Ethereum - более $258 млрд.

По мнению финансовых аналитиков, на укрепление криптовалюты №2 повлияло несколько причин. Одной из основных называется запуск нулевой фазы сети Ethereum 2.0. Это означает, что инвесторы, отправившие свои "монеты" на специальный депозитный контракт, будут получать за это вознаграждение.

Еще один важный фактор - объявление Чикагской товарной биржи о запуске фьючерсов на Ethereum.

В июне аналитики Bloomberg утверждали, что Ethereum превзойдет биткойн по рыночной капитализации. По их мнению, Ethereum, в отличие от биткойна, можно использовать не только как "хранилище стоимости" - из обычной цифровой валюты он вырос в целую экосистему.

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Привлекательность криптовалют как средства инвестирования резко выросла после того, как американская платежная система PayPal разрешила проводить с ними операции. Американские пользователи могут покупать, хранить и продавать Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin с помощью цифровых кошельков PayPal.

Напомним, в июне аналитики Bloomberg уже утверждали, что Ethereum превзойдет биткоин по рыночной капитализации. По их мнению, альткоин, в отличие от главной криптовалюты, можно использовать не только как "хранилище стоимости". Аналитики отмечают, что Ethereum из обычной цифровой монеты вырос в целую экосистему.

Напомним, что крупнейшая в мире соцсеть Facebook готовится запустить международную цифровую валюту Libra. "Криптой" смогут пользоваться все обладатели смартфонов с Facebook, Messenger и WhatsApp.

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