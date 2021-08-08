В Украине легализуют криптовалюты: к чему готовиться владельцам виртуальных "кошельков" [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Законопроект "О виртуальных активах", принятый Верховной Радой в первом чтении, позволит легально использовать криптовалюты для расчетных операций. Об этом в интервью изданию "Минфин" заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
В нашем законопроекте четко прописано, что криптовалюты не являются платежным средством, однако допустимы операции эквайринга. Сегодня законодательство в Украине точно так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки.
Чиновник отметил, что, по аналогии с долларовыми картами, будет осуществляться "мгновенная конвертация валют". Принятый парламентом 2 декабря 2020 года документ предусматривает, что компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций.
Поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютами, но через посредника.
Законопроект "О виртуальных активах" предусматривает и уплату налогов с полученных доходов.
Мы хотим, чтобы налоги с доходов от операций с криптоактивами взимались с разницы между стоимостью их покупки и продажи. Сейчас облагается вся сумма продажи актива и, к тому же, по ставке 19,5% для физических лиц. Мы предлагаем, чтобы ставка такого налога составляла всего 5%.
Налоговиков наделят правом затребовать данные по криптокошельку, чтобы сравнить их с цифрами в декларации.
Все транзакции по ним (криптовалютам - ред.) публичные. Достаточно показать кошелек и любой контролирующий орган сможет проверить, сколько человек заработал. Это будет не сложно. Мы думаем, что принцип будет следующий: лицо будет декларировать свои доходы, а если у налоговой будут вопросы, нужно будет предоставить кошелек для проверки.
Планируется, что Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о криптовалютах уже в сентябре 2021 года.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" написали инструкцию о том, как купить биткойны в Украине.
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