COVID-19 в Україні: одужали 24,5 тисячі людей за добу [ Редактировать ]
11 тисяч 327 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 442 пацієнти померло. Одужали 24 з половиною тисячі людей. За даними міністерства охорони здоров'я, дві дози вакцини отримали вже майже 40 відсотків дорослого населення країни.
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