В редакцию "Подробностей" обратилась семья Басовых. Годовалый Димочка срочно нуждается в помощи, мальчику поставили страшный диагноз - спинная мышечная атрофия 1 типа.

"Первые симптомы заболевания появились на 2 месяце жизни. И только 12.04.2021 из результатов генетического теста мы узнали о диагнозе. Лечение существует. Заболевание можно побороть благодаря лекарствам, стоимость которых слишком велика для обычной семьи - это свыше 2 млн $. Средства нужно собрать как можно быстрее, поскольку болезнь прогрессирует...", - рассказывает мама мальчика.

Семья просит всех неравнодушных о помощи, ведь Дима может расти вполне здоровым мальчиком и жить полноценной жизнью!

Реквизиты:

Приватбанк Басов Виктор (отец)

5168 7520 1126 6494

Приватбанк Басова Анна (мать)

5168 7520 1126 6536

Монобанк Басова Анна (мать)

5375 4141 0565 1581