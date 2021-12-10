"Мы не можем справиться с болезнью сами": семья годовалого Димки надеется на новогоднее чудо [ Редактировать ]
В редакцию "Подробностей" обратилась семья Басовых. Годовалый Димочка срочно нуждается в помощи, мальчику поставили страшный диагноз - спинная мышечная атрофия 1 типа.
"Первые симптомы заболевания появились на 2 месяце жизни. И только 12.04.2021 из результатов генетического теста мы узнали о диагнозе. Лечение существует. Заболевание можно побороть благодаря лекарствам, стоимость которых слишком велика для обычной семьи - это свыше 2 млн $. Средства нужно собрать как можно быстрее, поскольку болезнь прогрессирует...", - рассказывает мама мальчика.
Семья просит всех неравнодушных о помощи, ведь Дима может расти вполне здоровым мальчиком и жить полноценной жизнью!
Реквизиты:
Приватбанк Басов Виктор (отец)
5168 7520 1126 6494
Приватбанк Басова Анна (мать)
5168 7520 1126 6536
Монобанк Басова Анна (мать)
5375 4141 0565 1581
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