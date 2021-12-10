Президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность переговоров в "нормандском формате" по Донбассу. По его словам, он до сих пор сохраняет свою актуальность.

Об этом он заявил во время его совместной пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Я говорил сегодня утром с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы рассмотрим этот вопрос на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе в среду. Мы будем иметь возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность.

Отметим, что в среду, 15 декабря, президент Франции должен прибыть в Украину для переговоров с Владимиром Зеленским с целью поддержать усилия по деэскалации напряженности вокруг Украины.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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