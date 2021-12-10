Макрон сделал заявление о "нормандском формате" [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность переговоров в "нормандском формате" по Донбассу. По его словам, он до сих пор сохраняет свою актуальность.
Об этом он заявил во время его совместной пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.
Я говорил сегодня утром с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы рассмотрим этот вопрос на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе в среду. Мы будем иметь возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность.
Отметим, что в среду, 15 декабря, президент Франции должен прибыть в Украину для переговоров с Владимиром Зеленским с целью поддержать усилия по деэскалации напряженности вокруг Украины.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждалось разблокирование Нормандского формата
В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины продлила закон о так называемом особом статусе оккупированного Донбасса
В четверг, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на Донбассе
Без мотузок чи спецзасобів видерся на 39-поверхівку у німецькому Франкфурті. На карколомну подорож 59-річному відчайдухові знадобилося лише 42 хвилини.
Спустя два месяца после парламентских выборов в Германии завершились коалиционные переговоры о новом правительстве