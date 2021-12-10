На понедельник, 13 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на уровне 30,45 гривен за евро. Это на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 декабря установлен на таком уровне: 30,4521 гривен за евро (-0,2252 грн). При этом курс евро на 10 декабря составляет 30,6773 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро снижается второй день подряд.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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