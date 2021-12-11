Тбилиси считает неприемлемым призыв российского министерства иностранных дел дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Об этом говорится в заявлении грузинского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что решение, одобренное на саммите в Бухаресте, также повторялось на всех саммитах НАТО после 2008 года. Членство в НАТО - суверенное решение Грузии, подчеркивает МИД страны. Заявления любой третьей стороны о пересмотре решения Бухарестского саммита неприемлемо, а также "противоречит основополагающим принципам и нормам международного права".

В то же время следует подчеркнуть, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, которые проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, игнорировании основных принципы международного права и неисполнение обязательств.

Читайте также Столтенберг сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Напомним, что российский МИД назвал расширение НАТО "противоречащим документам о безопасности в Европе" и призвал дезавуировать решение, инициировавшее вступление Украины и Грузии в НАТО, как противоречащее договоренностям в ОБСЕ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что альянс не пойдет на компромисс по этому вопросу.

Как сообщали "Подробности" в пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО, но есть определенные "препятствия".