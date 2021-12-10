В пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО, но есть определенные препятствия. Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов.

Он отметил, что перед Украиной есть определенные препятствия относительно вступления в НАТО, в то же время страна продолжает свой путь.

Мы продолжаем путь в НАТО. Но мы идем, а там шлагбаум. Мы же видим это, или нам все равно, обойдем шлагбаум. Но его не получается обойти.

Ранее Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении. Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.

Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

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