Пограничники не пустили в Украину российскую певицу и ее продюсера (видео) [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
Двум россиянам на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает Госпогранслужба.
В субботу, 11 декабря, в аэропорт "Борисполь" из Стамбула (Турция) прибыли двое россиян (мужчина и женщина), которые, по данным украинских правоохранителей, незаконно посещали Крым.
Женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.
Иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированный украинский полуостров, в том числе посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы. В Киев россияне планировали попасть для выступления на концерте.
Как оказалось, пограничники завернули артистку Mary Gu (Мария Гусарова). Эту информацию россиянка подтвердила в своем Instagram.
Напомним, что петиция о запрете гастролей российских артистов, которую подал телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, набрала необходимые 25 тысяч голосов и должна быть рассмотрена президентом Украины.
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