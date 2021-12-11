Двум россиянам на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В субботу, 11 декабря, в аэропорт "Борисполь" из Стамбула (Турция) прибыли двое россиян (мужчина и женщина), которые, по данным украинских правоохранителей, незаконно посещали Крым.

Женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.

Иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированный украинский полуостров, в том числе посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы. В Киев россияне планировали попасть для выступления на концерте.

Как оказалось, пограничники завернули артистку Mary Gu (Мария Гусарова). Эту информацию россиянка подтвердила в своем Instagram.

Напомним, что петиция о запрете гастролей российских артистов, которую подал телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, набрала необходимые 25 тысяч голосов и должна быть рассмотрена президентом Украины.