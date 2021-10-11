Ігор Кондратюк пропонує пускати до країни лише тих артистів, які публічно виступили проти російської агресії.

Заборонити російських гастролерів. Електронна петиція з вимогою припинити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над Донбасом набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Автор звернення, телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, пропонує пускати до країни лише тих артистів, які публічно виступили проти російської агресії.

Документ розміщений на сайті глави держави. Тепер петицію має розглянути президент Зеленський.