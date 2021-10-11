Петиція Ігора Кондратюка про артистів з Росії набрала необхідні 25 тисяч голосів [ Редактировать ]
Заборонити російських гастролерів. Електронна петиція з вимогою припинити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над Донбасом набрала необхідні 25 тисяч голосів.
Автор звернення, телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, пропонує пускати до країни лише тих артистів, які публічно виступили проти російської агресії.
Документ розміщений на сайті глави держави. Тепер петицію має розглянути президент Зеленський.
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