В Крым можно провозить не более 100 тыс. грн Источник: Госпогранслужба Украины

С 7 декабря 2021 года украинские власти изменили порядок поездок в оккупированный Крым. Утвержден список товаров и вещей, запрещенных к провозу на аннексированный Россией украинский полуостров. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Граждане могут перемещать через админграницу наличку на сумму не более 100 тыс. грн, или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Сверх этой суммы можно провозить деньги лишь при наличии подтверждающих документов.

Из Крыма нельзя вывозить товары и вещи, стоимость которых превышает эквивалент 10 тыс. грн и/или вес - от 75 кг на одного человека.

В случае эвакуации (переезда) физического лица с временно оккупированной территории на территорию Украины разрешается вывоз всех личных вещей и имущества.

Перемещение наличных, ручной клади (кроме личных вещей) и сопровождаемого багажа чаще одного раза в сутки в одном направлении запрещается.

Запрещается перемещение через административную границу алкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

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Запрещенные товары:

оружие и боеприпасы;

электроудчки) монониточные (волосенные) сетки, охотничьи капканы;

пестициды и агрохимикаты;

ядовитые, сильнодействующие, взрывчатые вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, едкие вещества, газы и сосуды под давлением, окислители и органические пероксиды, инфекционные материалы, сухой лед (замороженный углекислый газ);

запчасти для грузового автотранспорта и специальной техники в обоих направлениях;

промышленное оборудование;

стройматериалы;

полезные ископаемые;

военная форма одежды и знаки различия воинских формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты;

любые печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности, печатная продукция, бланки документов, символика, материалы агитационного и пропагандистского характера в стране агрессора;

дроны и другие радиоуправляемые устройства.

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Ограниченные товары:

издательская продукция, имеющая происхождение или изготовленная на территории государства-агрессора;

автомобильные запчасти для легкового автотранспорта, кроме запчастей и комплектующих для собственного автотранспорта, принадлежащих физическому лицу, пересекающему административную границу (одна единица или один комплект), шины - более одного комплекта (4 штуки) всесезонных, или зимних, или летних шин для легковых автомобилей;

В Крым запрещено вывозить, но разрешено вывозить:

предметы старины и искусства, являющиеся художественной, исторической, научной или другой культурной ценностью;

банковские металлы в виде слитков и монет – в случае невозможности подтверждения их происхождения;

ценные бумаги, кроме перемещаемых лицом, имеющим права на такие бумаги;

для табачных изделий - более 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака - или эти изделия в наборе общим весом более 250 граммов;

для алкогольных напитков - более 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта более 22 процентов);

для горюче-смазочных материалов – более 20 литров (килограмм) в канистре на одно транспортное средство.

"Подробности" писали, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.