На территории Украины за минувшие сутки зарегистрировали 5275 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за сутки госпитализировали 2 566 человек; летальных исходов - 238; выздоровевших - 11 626 человек. Протестировали методом ПЦР - 19 632 человека, методом ИФА - 4350, экспресс-тестами - 20 879.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Киеве (461), Днепропетровской (376), Волынской (314), Одесской (311) областях. Известно, что за все время пандемии в Украине заболели - 3 559 092 человека; выздоровели - 3 195 913 человека; летальных исходов - 91 027.

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Кроме того, в Минздраве призвали вакцинироваться от COVID-19 на 28-й день после перенесенной болезни. Если вы получили первую дозу вакцины от коронавирусной болезни и заболели коронавирусом, следует подождать 28 дней и получить вторую прививку.

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