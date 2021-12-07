На территории Украины от коронавирусной инфекции иммунизировали более 40 тысяч детей старше 12 лет. Об этом сообщает министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

По его словам, производители вакцины в нашей стране быстро зарегистрируют изменения в инструкцию и вакцинацию детей можно будет провести беспрепятственно.

Мы разрешили вакцинироваться от коронавируса детям от 12 лет, и уже более 40 000 детей воспользовались этой возможностью. В некоторых странах начали вакцинировать детей старше 5 лет. Я думаю, что производители вакцины и в нашей стране быстро зарегистрируют изменения в инструкцию и это можно будет сделать. Но мы не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей, поскольку мы сосредоточены на группах риска и людей старшего возраста.

Читайте также, в национальном календаре вакцинации в Украине может появиться новая прививка, которую бесплатно будут делать детям. Это прививка от пневмококка, во многих странах мира вакцинация от пневмококка является обязательной.

Кроме того, в Минздраве призвали вакцинироваться от COVID-19 на 28-й день после перенесенной болезни. Если вы получили первую дозу вакцины от коронавирусной болезни и заболели коронавирусом, следует подождать 28 дней и получить вторую прививку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.