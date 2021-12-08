За минувшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировано 9 371 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них детей – 809, медработников – 175). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки 199 765 человек были вакцинированы против COVID-19.

Первую дозу получили 79 270 человек,

Полностью иммунизированы – 120 495 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировали – 2 998 человек;

летальных исходов – 450;

выздоровели – 26 804 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 519 981 человек;

выздоровели – 3 109 423 человека;

летальных исходов – 89 436;

проведено ПЦР-тестирование – 16 160 332.

С начала вакцинальной кампании привито 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека. В общей сложности проведено 25 947 664 прививок.

Напомним, что COVID уже занимает третье место среди причин смертности украинцев.

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