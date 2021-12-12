На территории Украины за минувшие сутки сделали 83 256 прививок от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, наибольшее прививок за последние 24 часа было сделано в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях. Меньше всего – в Луганской области.

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации привито 14 114 894 человека. Из них получили первую дозу – 14 114 892 гражданина (27 143 - за минувшие сутки), полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 420 911 (56 113 - за минувшие сутки).

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки зарегистрировали 5275 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки госпитализировали 2 566 человек; летальных исходов - 238; выздоровевших - 11 626 человек. Протестировали методом ПЦР - 19 632 человека, методом ИФА - 4350, экспресс-тестами - 20 879.

Кроме того, на территории Украины от коронавирусной инфекции иммунизировали более 40 тысяч детей старше 12 лет. Производители вакцины в нашей стране быстро зарегистрируют изменения в инструкцию и вакцинацию детей можно будет провести беспрепятственно.

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