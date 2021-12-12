В Днепропетровской области на автомобильной трассе между населенными пунктами Бузовка и Ковпаковка, которые находятся в Новомосковском районе произошла авария, в результате которой есть погибший. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, водитель транспортного средства Daewoo Lanos не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

Во время движения водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате происшествия погиб пассажир, 1992 года рождения, и пострадали 2 ребенка (девочки 2005 г. р. и 2006 г. р.), которые были госпитализированы в Магдалиновскую центральную районную больницу.

Отмечается, что в настоящее время все обстоятельства страшной аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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Кроме того, в Тернопольской области вечером 8 декабря произошло ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП получили травмы не менее 9 человек, в том числе водитель маршрутки.

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