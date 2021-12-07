Под Черниговом случилась страшная авария с маршруткой, погибли 10 человек (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Черниговской области произошло серьезное ДТП, столкнулись грузовик и маршрутный автобус. Предварительно погибли 10 человек, еще семеро получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
Как стало известно, в результате аварии, по предварительным данным, погибли десять человек, еще семь получили травмы.
"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". В результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте событий работают десять спасателей и три единицы техники.
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Кроме того, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары.
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