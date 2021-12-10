В Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни влюбленной пары, которая хотела вскоре пожениться. Об этом сообщает RadioTrek.

Ярославу Веремиенко и Виктории Гурин было по 23 года. В тот день они вместе ехали в маршрутном автобусе на работу. Парень учился заочно и работал в call-центре. Влюбленные собирали деньги на свадьбу.

Отмечается, что матери Ярослава перед похоронами стало плохо, ей вызывали скорую. У женщины это единственный сын. Соседи отзываются о парне как о спокойном и добром, никого никогда не обидевшем.

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Кроме того, в Киевской области сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в страшную аварию. 32-летний сотрудник полиции на своем автомобиле Volkswagen Passat столкнулся с транспортным средством "ЗАЗ-Таврия".