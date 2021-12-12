На территории Украины по состоянию на утро воскресенья, 12 декабря, в "красной" карантинной зоне остаются 10 областей. В желтой зоне - Киев и 12 областей, в оранжевой - два региона. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в "красной" зоне карантина находятся Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Отмечается, что в "желтую" зону ограничений отнесли Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области. Известно, что в "оранжевой" зоне сейчас находятся Донецкая и Закарпатская области.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.

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