За срубленную елку или сосну - штраф от тысячи гривен. В декабре-январе размер ущерба за незаконную вырубку хвойных деревьев увеличивается в 3-4 раза, предупреждает Государственная экологическая инспекция.

В 2021 году сумма ущерба, которую придется возместить за каждую срубленную елку или сосну, в зависимости от диаметра дерева в коре у шейки корня, будет следующей (постановление КМУ №665):

в пределах населенных пунктов за дерево диаметром:

до 6 см - 800 грн;

6,1 - 10 см - 1152 грн;

10,1 до 14 см - 1500 грн;

14,1 до 18 см – 1852 грн;

18,1 до 22 см – 2200 грн.

за пределами населенных пунктов:

до 10 см - 544,81 грн;

10,1 - 14 см - 959,90 грн;

14,1 - 18 см - 2 464,62 грн;

18,1 - 22 см - 5 058, 96 грн.

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Согласно ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка влекут наложение штрафа:

граждане Украины - 510 - 1020 грн;

должностные лица - 2 550 - 5100 грн.

Власти напоминают, что у предпринимателей, продающих новогодние деревья, должны быть:

накладная из лесничества;

товарно-транспортная накладная;

сертификат радиационного обследования деревьев;

разрешение на торговлю с мокрой печатью.

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Напомним, что украинцев начали штрафовать за выгул собак без намордника и поводка и оставленные "какашки".