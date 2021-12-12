Штрафы за незаконную вырубку елок выросли в четыре раза [ Редактировать ]
Источник: КГГА
За срубленную елку или сосну - штраф от тысячи гривен. В декабре-январе размер ущерба за незаконную вырубку хвойных деревьев увеличивается в 3-4 раза, предупреждает Государственная экологическая инспекция.
В 2021 году сумма ущерба, которую придется возместить за каждую срубленную елку или сосну, в зависимости от диаметра дерева в коре у шейки корня, будет следующей (постановление КМУ №665):
в пределах населенных пунктов за дерево диаметром:
- до 6 см - 800 грн;
- 6,1 - 10 см - 1152 грн;
- 10,1 до 14 см - 1500 грн;
- 14,1 до 18 см – 1852 грн;
- 18,1 до 22 см – 2200 грн.
за пределами населенных пунктов:
- до 10 см - 544,81 грн;
- 10,1 - 14 см - 959,90 грн;
- 14,1 - 18 см - 2 464,62 грн;
- 18,1 - 22 см - 5 058, 96 грн.
Согласно ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка влекут наложение штрафа:
- граждане Украины - 510 - 1020 грн;
- должностные лица - 2 550 - 5100 грн.
Власти напоминают, что у предпринимателей, продающих новогодние деревья, должны быть:
- накладная из лесничества;
- товарно-транспортная накладная;
- сертификат радиационного обследования деревьев;
- разрешение на торговлю с мокрой печатью.
Напомним, что украинцев начали штрафовать за выгул собак без намордника и поводка и оставленные "какашки".
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