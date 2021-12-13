Израиль закрывает авиасообщение с некоторыми странами [ Редактировать ]
С четверга, 16 декабря, Израиль закрывает авиасообщение с Великобританией и Данией из-за распространения в этих странах штамма "Омикрон". Об этом пишет Синьхуа.
До этого Израиль запретил путешествия в большинство африканских стран из-за нового COVID-штамма. Иностранцам из этих стран не разрешается въезд в страну, за исключением гуманитарных случаев, утвержденных специальным правительственным комитетом. Израильтяне, в том числе полностью вакцинированные и переболевшие COVID-19, должны по меньшей мере семь дней находиться в карантине.
В Израиле выявлено 67 случаев инфицирования штаммом "Омикрон", еще 80 возможных случаев ожидают лабораторного подтверждения.
Кроме того, в Украине впервые выявили новый вариант "Дельта" штамма коронавируса - AY.4.2. Новую разновидность штамма подтвердили в Днепре, мутированные варианты имеют очень высокий уровень заражения по сравнению с уханьским штаммом и британским "Альфа".
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