В Украине впервые обнаружили новый вариант "Дельта" штамма [ Редактировать ]
В Украине впервые выявили новый вариант "Дельта" штамма коронавируса - AY.4.2. Новую разновидность штамма подтвердили в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики.
"Впервые на Украине зафиксировано появление штамма "Дельта" AY.4.2 - в городе Днепр. Этот вариант "Дельты" британские ученые считают наиболее контагиозным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
В институте отметили, что индийский штамм, и его мутированные варианты имеют очень высокий уровень заражения по сравнению с уханьским штаммом и британским "Альфа".
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