В Украине впервые выявили новый вариант "Дельта" штамма коронавируса - AY.4.2. Новую разновидность штамма подтвердили в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики.

"Впервые на Украине зафиксировано появление штамма "Дельта" AY.4.2 - в городе Днепр. Этот вариант "Дельты" британские ученые считают наиболее контагиозным из всех вариантов вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

В институте отметили, что индийский штамм, и его мутированные варианты имеют очень высокий уровень заражения по сравнению с уханьским штаммом и британским "Альфа".

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