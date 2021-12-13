В понедельник, 13 декабря, заместителя главы Министерства внутренних дел Александра Гогилашвили внесли в базу данных сайта "Миротворец" после скандального инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте "Миротворца".

Нарушение законодательства Украины о гражданстве. Нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей. Присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины.

Помимо этого, "Миротворец" отмечает наличие у 48-летнего Гогилашвили паспорта России.

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Гогилашвили был назначен на должность заместителя министра внутренних дел в сентябре 2019 года.

Напомним, 11 декабря в сети появилось видео, на котором заметно, как заместитель Дениса Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими.

В частности он возмутился из-за того, что полицейские его не узнали и попросили документы. Он употреблял нецензурную лексику и заявил полицейским: "Единственный замминистра, с таким е***ом, как у меня, он только один. Я 3 года уже заместитель министра!".

После этого Гогилашвили пригрозил полицейскому, якобы "теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет...".

Далее слышно извинения полицейского и попытки объяснить, почему он пытался проверить документы.

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