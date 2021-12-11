Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили устроил скандал с правоохранителями на блокпосту при въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.

Видео общения чиновника с полицейскими выложили в сеть. На нем дежурящие на блокпосту силовики пытаются объяснить Гогилашвили, почему они его остановили и просят предъявить документы.

Чиновник на это возмущается, что его не узнали, интересуется, видели ли они его фото. После чего начинает угрожать.

Единственный заместитель министра, с таким е**лом как у меня, он только один. Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь... Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятным не будет... Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, б** терять время и объяснять тебе, что я заместитель министра! Что у вас голове, б**?

Александр Гогилашвили попал на работу в МВД в сентябре 2019 года - сразу заместителем главы МВД. В Министерстве он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Супруга Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал открыть пункты пропуска на Донбассе перед Новым годом.