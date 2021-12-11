Замглавы МВД устроил скандал на блокпосту в Донецкой области (видео) [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили устроил скандал с правоохранителями на блокпосту при въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.
Видео общения чиновника с полицейскими выложили в сеть. На нем дежурящие на блокпосту силовики пытаются объяснить Гогилашвили, почему они его остановили и просят предъявить документы.
Чиновник на это возмущается, что его не узнали, интересуется, видели ли они его фото. После чего начинает угрожать.
Единственный заместитель министра, с таким е**лом как у меня, он только один. Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь... Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятным не будет... Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, б** терять время и объяснять тебе, что я заместитель министра! Что у вас голове, б**?
Александр Гогилашвили попал на работу в МВД в сентябре 2019 года - сразу заместителем главы МВД. В Министерстве он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.
Супруга Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал открыть пункты пропуска на Донбассе перед Новым годом.
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