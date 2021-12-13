Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили - СМИ [ Редактировать ]
В понедельник, 13 декабря, Кабинет министров Украины уволил замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Ранее Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда.
27 октября Владимир Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: уволил Сергея Козыря и назначил Геннадия Лагуту.
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