МОЗ дозволить третю дозу вакцини від ковіду людям зі слабким імунітетом [ Редактировать ]
Третя, проте не бустерна. Міністерство охорони здоров'я планує дозволити вакцинувати додатковою дозою протиковідного препарату. Вона потрібна передусім людям з ослабленим імунітетом для кращого захисту від інфекції.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Мова іде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза - це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров'я, наприклад імуноскомпрометовані особи, мають нижчу ефективність вакцин у порівняні з ефективністю вакцин в загальній популяції.
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