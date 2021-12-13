2021 год выдался сложным для многих из нас. Он изменил жизнь человечества навсегда. Виной тому не только громкие политические события, катастрофы, но и природные катаклизмы.

"Подробности" расскажут о самых жутких событиях 2021 года, которые изменили ход истории.

Штурм Капитолия США

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Тот призвал сторонников разойтись, но продолжал заявлять, что "выборы украли".

Во время столкновений погибли четверо участников штурма и один полицейский, более 100 правоохранителей пострадали.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия.

Действующий президент Джо Байден заявил, что вина его предшественника неоспорима, хотя ему и не объявили импичмент.

Авиакатастрофа в Индонезии

Авиакатастрофа произошла 9 января, лайнер потерпел крушение в Яванском море недалеко от острова Мале. Самолет следовал из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта столицы лайнер пропал с радаров.

По данным властей Индонезии, на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Все находящиеся в самолете погибли. Позднее представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади заявил, что самолет попал в зону сильной турбулентности.

Землетрясение в Японии

Ночью 13 февраля в Японии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3 балла. Подземные толчки ощущались в 10 префектурах страны. В результате стихии пострадали более 180 человек. Более 950 тыс. домов остались без электричества.

До сих пор власти не могут окончательно подсчитать материальный ущерб. По предварительным оценкам он может составить несколько десятков миллиардов долларов.

Стрельба в Казани

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в учебное заведение в Казани и начал палить из огнестрельного оружия, убив семерых восьмиклассников, учителя и вахтера. Когда Галявиева задержали, он заявил, что хотел после стрельбы покончить с собой, но не успел. Пока в школе шла стрельба, в квартире стрелка прогремел взрыв. Оказалось, что он заминировал свой дом.

Мать парня после происшествия заявила, что знала, что сын получил лицензию на оружие и купил пятизарядное гладкоствольное ружье Hatsan Escort. И пояснила, что на вопросы, зачем ему оружие, стрелок ответил, что намерен охотиться.

В ноябре психолого-психиатрическая экспертиза признала Галявиева вменяемым.

Авиакатастрофа в Палане

Самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился днем 6 июля. По одной из версий, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотирования в условиях плохой видимости. Обломки самолета были найдены вблизи поселка и в Охотском море.

На борту Ан-26 находились 28 человек - 22 пассажира и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Наводнение в Китае

В июле проливные дожди вызвали сильное наводнение в Китае. Полностью затоплена провинция Сычуань. В зоне бедствия оказалось более 120 тыс. человек. Повреждены сотни построек и дорог. В городе Чжэнчжоу от наводнения пострадали более 30 тыс. человек, около 200 тыс. жителей эвакуированы в безопасные районы. В провинции Хэнань в результате наводнения погибли 58 человек, 800 тыс. жителей эвакуированы из зоны бедствия.

Ущерб от природной катастрофы составил десятки миллионов долларов.

Масштабные лесные пожары по всему миру

Сильная жара и засуха приводят к лесным пожарам. К примеру, в США сгорело более 200 тысяч гектаров лесов, пострадали около 400 домов. Крупные лесные пожары вспыхнули также во Франции, Турции, Греции, Австралии и Сибири.

ДТП в Болгарии

В ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.

В автобусе ехало 52 человека. Среди погибших - 12 несовершеннолетних. Семерых людей доставили в больницу с ожогами и поражением верхних дыхательных путей. Один пострадавший с переломом бедра. Люди получили тяжелые травмы, поскольку выпрыгивали из окон горящего автобуса.

Причины крушения и пожара устанавливаются. По некоторым данным, автобус мог врезаться в ограждение, после чего загорелся. Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.

Торнадо в США

11 декабря на юго-восток страны обрушились торнадо. Больше всего пострадал штат Кентукки: разрушения зафиксированы в 12 его округах, погибли не менее 70 человек. Стихия затронула штаты Теннесси, Иллинойс, Миссури, Арканзас и Миссисипи.

Так, в 2021 году было много происшествий, которые вводили нас в ужас. Однако, мы все же надеемся, что в новом 2022 году будет гораздо больше приятных событий, которые дадут человечеству силу и веру в лучшее будущее.

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