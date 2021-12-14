Зниження рівня захворюваності на Ковід фіксують медики в Україні. У МОЗі кажуть - ще дві області - Вінницька та Хмельницька - можуть готуватися до виходу з червоної зони. Нині, нагадаю, областей із суворими обмеженнями - 10. Щодо статистики - напередодні маємо понад 4 тисячі інфікованих. Тих, хто одужав - удвічі більше. Померли - 188 людей.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: