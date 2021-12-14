Україна виконала цільовий орієнтир ВООЗ: 40% вакцинованих [ Редактировать ]
Зниження рівня захворюваності на Ковід фіксують медики в Україні. У МОЗі кажуть - ще дві області - Вінницька та Хмельницька - можуть готуватися до виходу з червоної зони. Нині, нагадаю, областей із суворими обмеженнями - 10. Щодо статистики - напередодні маємо понад 4 тисячі інфікованих. Тих, хто одужав - удвічі більше. Померли - 188 людей.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
40% дорослих українців, 12 мільйонів 457 тисяч, вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я: 40% вакцинованих в 2021 році.
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У попередніх планах - це січень-лютий, - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС.
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Йдеться не про бустерне щеплення, а про додаткове. На думку фахівців, декому двох ін'єкцій буде замало.