У МОЗ вирішили запровадити додаткову дозу вакцинації [ Редактировать ]
У Міністерстві охорони здоров'я вирішили запровадити ще й третю дозу. Але йдеться не про бустерне щеплення, а про додаткове. На думку фахівців, декому двох ін'єкцій буде замало.
Йдеться про людей із ВІЛ-інфекцією, онкологічними захворюваннями, пересадженими органами та іншими проблемами, що спричиняють дефіцит імунітету.
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Щодо статистики - напередодні маємо понад 4 тисячі інфікованих. Тих, хто одужав - удвічі більше.
Відповідний наказ уже сьогодні має підписати міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що йдеться саме про додаткову дозу, а не бустерну.
ДБРівці "накрили" одну з амбулаторій столиці. При чому на очах у здивованих пацієнтів і медиків. Виявилося, що шахрайством займалися поліцейський і лікарка. На сертифікатній "липі" заробили... ні багато, ні мало - мільйон гривень.
За даними Міністерства охорони здоров'я - найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області.
За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій.