На думку фахівців, декому двох ін'єкцій буде замало.

У Міністерстві охорони здоров'я вирішили запровадити ще й третю дозу. Але йдеться не про бустерне щеплення, а про додаткове. На думку фахівців, декому двох ін'єкцій буде замало.

Йдеться про людей із ВІЛ-інфекцією, онкологічними захворюваннями, пересадженими органами та іншими проблемами, що спричиняють дефіцит імунітету.