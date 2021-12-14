Майже 7 300 українців захворіли на Ковід [ Редактировать ]
Майже 7 300 українців захворіли на Ковід минулої доби. Одужали - удвічі більше. 387 пацієнтів померли від ускладнень. Найшвидше вірус поширюється в Києві, на Полтавщині, Черкащині й Донеччині.
Саме там зафіксували найбільший добовий приріст нових заражень. Водночас дві області найближчим часом можуть вийти із червоної карантинної зони - Вінницька та Хмельницька.
Нині, нагадаю, суворі обмеження діють у 10 регіонах країни.
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