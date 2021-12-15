Дві області - Вінницька та Хмельницька вийшли із "червоної" карантинної зони. На сьогодні пом'якшені карантинні обмеження "жовтої" зони діють у 16 регіонах України. Напередодні майже сім тисяч триста українців захворіли на Ковід. Одужали - удвічі більше. 387 людей - померли від ускладнень. Найвищі Ковід-показники інфікувань в Києві, на Полтавщині, Черкащині та Донеччині.