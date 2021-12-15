Вінницька та Хмельницька області вийшли з "червоної" карантинної зони [ Редактировать ]
Дві області - Вінницька та Хмельницька вийшли із "червоної" карантинної зони. На сьогодні пом'якшені карантинні обмеження "жовтої" зони діють у 16 регіонах України. Напередодні майже сім тисяч триста українців захворіли на Ковід. Одужали - удвічі більше. 387 людей - померли від ускладнень. Найвищі Ковід-показники інфікувань в Києві, на Полтавщині, Черкащині та Донеччині.
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