Зеленский едет в Брюссель [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский будет с рабочим визитом в Брюсселе 15-16 декабря. Он примет участие в саммите Восточного партнерства.
В саммите Восточного партнерства примут участие:
- президент Европейского совета Шарль Мишель,
- президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен,
- лидеры государств-членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.
В рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств - членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и генеральным секретарем НАТО, отметили в ОП.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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