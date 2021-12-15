Президент Украины Владимир Зеленский будет с рабочим визитом в Брюсселе 15-16 декабря. Он примет участие в саммите Восточного партнерства.

В саммите Восточного партнерства примут участие:

президент Европейского совета Шарль Мишель,

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен,

лидеры государств-членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.

В рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств - членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и генеральным секретарем НАТО, отметили в ОП.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.