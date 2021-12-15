Дві області - Вінницька та Хмельницька вийшли із "червоної" карантинної зони. Але загалом коронавірус в Україні не відступає. Минулої доби зафіксували вісім тисяч сто нових заражень. Це більше, ніж було в понеділок. 356 людей померли. Найгірша ситуація в Києві, на Полтавщині, Донеччині й Запоріжжі. Доброю новиною можна вважати те, що кількість вакцинованих стабільно зростає. Повну імунізацію мають вже 12 мільйонів 640 тисяч громадян.