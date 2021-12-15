COVID-19 в Україні: минулої доби зафіксували 8100 нових заражень [ Редактировать ]
Дві області - Вінницька та Хмельницька вийшли із "червоної" карантинної зони. Але загалом коронавірус в Україні не відступає. Минулої доби зафіксували вісім тисяч сто нових заражень. Це більше, ніж було в понеділок. 356 людей померли. Найгірша ситуація в Києві, на Полтавщині, Донеччині й Запоріжжі. Доброю новиною можна вважати те, що кількість вакцинованих стабільно зростає. Повну імунізацію мають вже 12 мільйонів 640 тисяч громадян.
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Повністю імунізовано 11 з половиною мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
Їм знадобиться тиждень, а краще два, щоб з'ясувати, чи є наявні на ринку препарати ефективними проти штаму "Омікрон", чи їх тепер треба модифікувати.
Напередодні майже сім тисяч триста українців захворіли на Ковід. Одужали - удвічі більше. 387 людей - померли від ускладнень. Найвищі Ковід-показники інфікувань в Києві, на Полтавщині, Черкащині та Донеччині.
І навіть, якщо "Омікрон" викликає легший перебіг захворювання у порівнянні з "Дельтою" - його висока заразність може призвести до чергового перевантаження систем охорони здоров'я.
Найшвидше вірус поширюється в Києві, на Полтавщині, Черкащині й Донеччині. Саме там зафіксували найбільший добовий приріст нових заражень.