Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Таким образом, ограничения будут действовать как минимум в течение I квартала следующего года.

"Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин продлится как минимум на протяжении I квартала следующего года.

"Это означает, что все правила доступа до публичных мест с COVID-сертификатами, по ношению масок и соблюдению дистанции остаются в силе", - добавил премьер.

Отметим, по состоянию на понедельник, 13 декабря, в Украине в "оранжевой зоне" карантина находится три области - Донецкая, Закарпатская, Одесская. Об этом сообщает Минздрав.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.

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