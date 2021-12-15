В Украине вводят ограничения на продажу популярных лекарств [ Редактировать ]
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В Украине с 1 апреля 2022 меняются правила реализации антибиотиков в аптеках. Как рассказал первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида, с апреля их будут отпускать исключительно по электронному рецепту.
По его словам, команда Минздрава и дальше будет работать над тем, чтобы до конца года все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались исключительно по электронному рецепту.
"Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные... Мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков", - заявил чиновник.
Также представитель ведомства отметил, что в Украине активно развивается фармацевтическое страхование.
"Это страхование на лекарственные средства: то есть, ты платишь определенную сумму ежемесячных взносов и имеешь достаточно большую сумму покрытия стоимости лекарственных средств, потому что у нас много средств пациенты тратят именно на лекарственные средства", - пояснил Комарида.
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