1000 гривен за вакцинацию можно будет потратить на лекарства [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
С 19 декабря, украинцы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса получат тысячу гривен. Начиная с января, граждане старше 60 лет - смогут потратить средства на лекарства.
Об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, программа "еПоддержка" будет расширяться и в дальнейшем, чтобы стать доступнее для большего количества граждан.
Начинаю с января, граждане старше 60 лет, смогут потратить тысячу на социальные нужды, в том числе на лекарства.
"Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения", - добавляет президент.
Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.
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