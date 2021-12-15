В Черновцах остановили водителя со смертельной дозой алкоголя (фото) [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
В Черновцах остановили пьяного водителя, драгер показал концентрацию алкоголя в крови на уровне 5,0 промилле. Это считается относительно смертельной дозой. Об этом сообщает в Facebook полиции Черновицкой области.
Сообщается, вчера вечером патрульные остановили Range Rover.
"В ходе общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения и просто поразительный результат теста на состояние опьянения - 5,0 промилле", - говорится в сообщении.
Отметим, допустимое содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, - 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А 5,0 - относительно смертельная доза.
На водителя составили протокол.
Напомним, что в Луцке 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями и сбил пешеходов. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.
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