В Луцке полиция задержала трех несовершеннолетних подростков, которые сбили на "зебре" пятерых пешеходов, убегая от патрульных. За рулем Renault Megane находился 16-летний парень, который снимал видео для соцсетей. Об этом сообщил в Facebook первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Сегодня днем ​​патрульные заметили автомобиль Renault Megane, пересекший двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД. Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал бежать.

Игнорирование требований об остановке, грубое нарушение ПДД, создание опасности других участников дорожного движения. Не совсем детская забава... Кроме того, побег от патрульных полицейских несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях.

Автомобиль направился на проспект Соборности, а водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, переходивших проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе.

Через несколько метров несовершеннолетний водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом, электроопорой и дорожным знаком. Трое парней, которым по 15-16 лет, после аварии пытались скрыться с места происшествия. Водителя сразу же задержали.

Травмированных людей медики забрали в больницу, среди пострадавших - мать и пятилетний сын.

Конечно, за свои действия юноша будет нести ответственность. Но здесь другой вопрос, как он попал за руль автомобиля? И чтобы мы здесь не говорили, какие бы меры и профилактику ни вели, но воспитание и чувство ответственности развивается с детства и именно старшим поколением - родителями, воспитателями, родственниками... А другой вопрос - вседозволенность. Очень часто родители, не то что запрещают, а еще и побуждают детей к нарушениям. Например: дают машину, чтобы поехали в магазин, на мойку.

Напомним, что в конце октября в Харькове произошло резонансное ДТП с 16-летним сыном местного бизнесмена. За рулем подаренной папой Infiniti мажор без прав на огромной скорости протаранил Chevrolet, водитель которого погиб.